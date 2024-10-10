Ураган "Милтон" откачал воду из залива Тампа во Флориде

Фото: телеграм-канал "Фобос. Катаклизмы и катастрофы природы."

Ураган "Милтон", который обрушился на штат Флорида в США, высосал воду из залива Тампа, сообщают The New York Times и телеканал WKRN.

Ураган устроил явление в заливе, которое называется "обратный штормовой нагон": "Милтон" временно откачал воду, и дно залива стало открытым. Уровень морской воды в районе бульвара Бэйшор резко снизился.

Явление возникает, когда ветер, дующий со стороны берега, настолько сильный, что вытесняет воду из прибрежных заливов, рассказал ученый, доцент кафедры ландшафтной архитектуры в Университете Пенсильвании Питер Стемпель.

Отдел по чрезвычайным ситуациям Флориды предупредил людей, чтобы они не ходили по открытому дну залива, так как вода может вернуться в любой момент.

Ураган "Милтон" разрушил около 125 домов в штате Флорида США, есть пострадавшие, двое погибли. Власти Флориды рекомендовали населению укрыться в ближайших убежищах или эвакуироваться. Так, более 5 миллионов жителей штата уехали в другие города.