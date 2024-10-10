Синоптик Позднякова: отголоски урагана "Милтон" могут почувствовать жители России

Фото: телеграм-канал "Фобос. Катаклизмы и катастрофы природы."

Есть вероятность, что последствия урагана "Милтон" могут достичь России, в том числе Мурманской области. Об этом "Комсомольской правде" рассказала главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова.

Ураган "Милтон", который обрушился на штат Флорида (США), вышел в Атлантический океан и начал постепенно терять свою силу. По мнению синоптика, циклон может превратиться в так называемый атлантический трансформер.

"Отголоски урагана могут почувствовать и на севере Скандинавии, и на севере России – в Мурманской области. Очень мощные для этих мест циклоны могут наделать неприятностей", – отметила Позднякова.

"Милтон", достигнув территории России, может вызвать лишь усиление ветра и осадки. Это не будет иметь такой разрушительной силы, как сам ураган, подытожила специалист.

Ураган настиг побережье Флориды ночью 10 октября. Эпицентр пришелся на сушу недалеко от города Сиеста-Ки в округе Сарасота на западном побережье штата.

Из Флориды эвакуировались 5 миллионов жителей. Уже к 10 октября скорость ветра снизилась до 145 километров в секунду. Однако ураган оставил без электричества более 3 миллионов жителей.

Кроме того, "Милтон" высосал воду из залива Тампа. Он временно откачал воду, и дно залива стало открытым. Уровень морской воды в районе бульвара Бэйшор резко снизился.