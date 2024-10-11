Число жертв урагана "Милтон" во Флориде достигло 14 человек

Фото: AP Photo/Rebecca Blackwell

Не менее 14 человек погибли в американском штате Флорида из-за обрушившегося урагана "Милтон", сообщает телеканал "360" со ссылкой на The Washington Post.

Шестеро из них скончались, когда два торнадо обрушились на округ Сент-Люси на центральном атлантическом побережье Флориды еще перед началом шторма. Стихия привела к разрушениям по всему штату – затопила улицы, повредила дома, повалила линии электропередач и деревья.

Между тем военные моряки Мексики в 100 километрах от берега обнаружили рыбака, находящегося на перевернутой дрейфующей лодке, которая была унесена ураганом "Милтон". Об этом сообщает сообщает МК.

Его заметил самолет Persuader на расстоянии 215 километров к северо-востоку от города Прогрессо в штате Юкатан. Персонал спасательной станции Юкальпетен направился на место происшествия. Ранее военные уже спасли четырех рыбаков с лодки Peyucsa 13, которая также пропала после урагана "Милтон".

Береговая охрана США, в свою очередь, спасла мужчину, дрейфовавшего в холодильнике. Его обнаружили в 48 километрах от побережья, куда его также унесло ураганом. Как передает RT со ссылкой на The Guardian, пострадавший вышел в море на своей рыбацкой лодке, но за несколько часов до того, как ураган обрушился на сушу, судно поломалось, и мужчина по рации запросил эвакуацию.

Ураган настиг побережье Флориды ночью 10 октября. Эпицентр пришелся на сушу недалеко от города Сиеста-Ки в округе Сарасота на западном побережье штата.

Свыше пяти миллионов жителей эвакуировались из Флориды. Более трех миллионов американцев "Милтон" оставил без электричества. Помимо этого, ураган высосал воду из залива Тампа. Он временно откачал воду, из-за чего дно залива стало открытым.

Также международный аэропорт Орландо в штате Флорида прекратил обслуживать коммерческие рейсы. Диснейленд в штате временно закрылся.

В свою очередь, американский лидер Джо Байден принял решение отложить поездку в Германию и Анголу из-за урагана.

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings посчитало, что страховые убытки от ураганов США превысили уже 100 миллиардов долларов. Убытки от самого урагана "Милтон" составят от 30 до 50 миллиардов долларов. Это окажется самой крупнейшей суммой после урагана "Иан" два года назад, когда потери были на уровне 60 миллиардов долларов.