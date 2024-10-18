Куба осталась без электричества после остановки ТЭЦ в Матансасе

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ТЭЦ Антонио Гутьераса в Матансасе в Кубе вышла из строя, что привело к полному отключению электроэнергетической системы страны. Об этом сообщает Министерство энергетики и горной промышленности республики в соцсети Х.

"После непредвиденного выхода из строя ТЭЦ Антонио Гутьераса сегодня в 11 часов утра (18:00 мск. – Прим. ред.) произошло полное отключение Национальной электроэнергетической системы", – указано в сообщении.

В ведомстве отметили, что работают над восстановлением работы энергосистемы. Президент страны Мигель Диас-Канель Бермудес сообщил, что кубинское руководство ставит в приоритет решение этой энергетической проблемы и назвал ее "весьма чувствительной" для страны.

Ранее сообщалось, что около 1,6 миллиона человек в бразильском Сан-Паулу остались без электричества после того, как на город обрушился мощный шторм. Вечером 11 октября в Сан-Паулу пришел шторм, в результате чего скорость порывов ветра составила 108 километров в час. Ветер повалил деревья и линии электропередачи.

Кроме того, из-за неблагоприятных погодных условий были закрыты несколько аэропортов, а также возникли проблемы с водоснабжением сразу в некоторых районах