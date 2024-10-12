AP: мощный шторм оставил 1,6 млн человек в Сан-Паулу без электричества

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Около 1,6 миллиона человек в бразильском Сан-Паулу остались без электричества после того, как на город обрушился мощный шторм. Об этом сообщает Associated Press.

Вечером 11 октября в Сан-Паулу пришел шторм, в результате чего скорость порывов ветра составила 108 километров в час. Ветер повалил деревья и линии электропередачи.

Кроме того, из-за неблагоприятных погодных условий были закрыты несколько аэропортов, а также возникли проблемы с водоснабжением сразу в некоторых районах. Власти Сан-Паулу попросили граждан сократить количество потребляемой воды.

В результате обрушившегося на город шторма погибшими числятся не менее пяти человек.

Сан-Паулу является крупнейшим городом Южной Америки, где проживает около 21 миллиона человек.

В ночь на 10 октября ураган "Милтон" достиг побережья Флориды. Его эпицентр пришелся на сушу недалеко от города Сиеста-Ки в округе Сарасота на западном побережье штата.

Не менее 14 человек погибли из-за урагана. Шестеро из них скончались, когда два торнадо обрушились на округ Сент-Люси на центральном атлантическом побережье Флориды еще перед началом шторма.

В ходе эвакуации из штата уехали более 5 миллионов жителей. Ураган оставил без электричества более 3 миллионов человек во Флориде.

