Энергосистема Кубы вновь полностью отключена

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Энергосистема Кубы, которая в пятницу 18 октября полностью отключилась и частично была восстановлена за выходные, вновь вышла из строя. Об этом со ссылкой на Минэнерго острова сообщает РИА Новости.

"Несколько минут назад произошло новое отключение Национальной электрической системы. Немедленно начаты работы по восстановлению", – указано в сообщении ведомства.

Вечером 18 октября стало известно, что ТЭЦ Антонио Гутьераса в Матансасе в Кубе вышла из строя, что привело к полному отключению электроэнергетической системы страны. Президент страны Мигель Диас-Канель Бермудес сообщил, что кубинское руководство ставит в приоритет решение этой энергетической проблемы и назвал ее "весьма чувствительной" для страны.