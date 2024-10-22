Студент украл 56 ящиков алкоголя у соседки на Камчатке

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Студент вместе с друзьями украл у соседки 56 ящиков со спиртными напитками на Камчатке. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

По версии следствия, в июле 2023 года студент вместе с тремя друзьями обокрал жительницу села Слаутного, которая хранила в контейнере возле своего дома ящики с 336 бутылками вина и пива. Личности злоумышленников удалось установить, их задержали.

В результате суд приговорил студента к 210 часам обязательных работ. Решение суда уже вступило в законную силу. Соучастники преступления также осуждены.

Ранее суд арестовал мужчину, который купил еду, алкоголь и розы по чужой банковской карте. Он нашел ее на станции метро "Таганская", но вместо того, чтобы вернуть владельцу, он отправился в бар и по магазинам. Всего мужчина похитил 7 тысяч рублей.

