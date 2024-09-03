Задержаны подозреваемые в краже оборудования с территории порта в Керчи

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Полиция задержала троих подозреваемых в краже производственного оборудования для цементного завода на сумму около трех миллиардов рублей, которое находилось в Керчи, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По версии следствия, злоумышленники похитили имущество с части территории Керченского морского порта Камыш-Бурун, которая находилась в аренде у коммерческой организации.

По данному факту возбуждено уголовное дело о краже. Подозреваемых арестовали. Им грозит лишение свободы на срок до 10 лет со штрафом в размере до миллиона рублей.

Ранее городской суд арестовал мужчину, который купил еду, алкоголь и розы по чужой банковской карте. Он нашел чужую карту на станции "Таганская", однако вместо возвращения ее владельцу он посетил бары и магазины. Всего мужчина похитил 7 тысяч рублей, его уже заключили под стражу.

