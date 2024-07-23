Суд в Москве арестовал мужчину, купившего алкоголь и букет роз по чужой банковской карте

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Суд в Москве арестовал 49-летнего мужчину после покупки еды, алкоголя и роз по чужой банковской карте. Об этом сообщается в телеграм-канале столичной прокуратуры.

Мужчина нашел банковскую карту на станции метро "Таганская" и не сообщил об этом в установленном законом порядке. Он посетил несколько баров, а алкоголь и еду оплатил найденной картой.

"Затем он четырежды оплачивал табачную продукцию, но самой дорогой покупкой на чужие деньги стал букет роз", – рассказали в прокуратуре.

Всего мужчина похитил 7 тысяч рублей. Ему предъявлено обвинение в совершении кражи с банковского счета (пункт "г" части 3 статьи 158 УК РФ) и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее сообщалось, что неизвестный похитил 879 килограммов бесплатных газет в Москве и сдал их в макулатуру. Общий материальный ущерб составил более 45 тысяч рублей.

Работники столичной прокуратуры также помогли предотвратить кражу квартиры у пенсионера. К прокурору на прием пришла риелтор, которая объяснила, что к ней обратился москвич, который, вероятно, стал жертвой мошенников. С пенсионером связались и убедили не совершать никаких сделок.