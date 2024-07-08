Женщина задержана после кражи иконы из храма в центре Москвы

Фото: телеграм-канал "Ирина Волк"

Сотрудники полиции задержали женщину, которая украла икону преподобного Гавриила из церкви преподобного Сергия Радонежского в Рогожской слободе в Москве. Об этом заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк, передает портал "МВД Медиа".

По предварительным данным, инцидент произошел в дневное время в храме на Николоямской улице. Полиция установила, что подозреваемая выбрала момент, когда за ней никто не наблюдал, она взяла лежавшую на аналое икону, спрятала ее под куртку и ушла.

"В результате оперативно-разыскных мероприятий оперативники установили личность подозреваемой и задержали ее", – рассказала Волк.

Представитель МВД отметила, что фигурантка хотела при помощи иконы решить проблемы со здоровьем своего сожителя. В настоящее время икона изъята у подозреваемой и возвращена в храм.

Следствие ОМВД РФ по Таганскому району завело дело по статье "Кража". В отношении женщины избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

В январе оперативники задержали подозреваемого в хищении иконы Божией Матери из храма на улице Софьи Ковалевской в Санкт-Петербурге. Злоумышленник провел в храме почти три часа и, предположительно, в пакете вынес икону "Всецарица" в серебряном окладе. Также он вынес пожертвования прихожан – на иконе висело около двадцати золотых украшений.