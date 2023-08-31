В Ленобласти прихожанку храма задержали за похищение мощей Николая Чудотворца

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Сотрудники полиции задержали прихожанку, которая украла часть мощей святителя Николая Чудотворца из храма в Кировске Ленинградской области. Об этом рассказала пресс-служба МВД России.

По информации ведомства, 30 августа примерно с 12 до 16 часов женщина, находясь в храме Усекновения главы Иоанна Предтечи на Набережной улице, украла мощевик со святыней.

"Задержана 69-летняя жительница города на Неве. Мощи святителя Николая обнаружены в ее квартире и в ближайшее время будут возвращены в храм", – сообщили в пресс-службе.

Пока мотивы женщины не уточняются.

Ранее из Вознесенской церкви в Ростове-на-Дону украли ковчег с мощами Александра Свирского. Сотрудники полиции установили личность похитителя и задержали его. Им оказался 18-летний ростовчанин. Ковчег изъяли и вернули в храм. На молодого человека завели уголовное дело по статье "Кража".

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