Укравшего из храма икону задержали в Санкт-Петербурге

Фото: телеграм-канал "Ирина Волк"

В Санкт-Петербурге задержали подозреваемого в хищении иконы Божией Матери из храма на улице Софьи Ковалевской, сообщается в телеграм-канале официального представителя МВД РФ Ирины Волк.

Преступление было совершено днем 9 января. Злоумышленник провел в храме почти три часа и, предположительно, в пакете вынес икону "Всецарица" в серебряном окладе. Кроме того, он вынес пожертвования прихожан – на иконе висело около двадцати золотых украшений.

Подозреваемого задержали возле одного из торговых центров на проспекте Культуры 10 января. Им оказался ранее судимый за совершение аналогичных преступлений 40-летний местный житель.

Позже Волк сообщила, что похищенную икону удалось найти – подозреваемый сам рассказал, куда ее выбросил. Он также признался, что его целью была не сама икона, а золотые украшения, дарованные ей.

Летом сотрудники полиции задержали прихожанку, которая украла часть мощей святителя Николая Чудотворца из храма в Кировске Ленинградской области. Мощи святителя Николая обнаружили в ее квартире.

До этого из Вознесенской церкви в Ростове-на-Дону украли ковчег с мощами Александра Свирского. Сотрудники полиции установили личность похитителя и задержали его. Им оказался 18-летний ростовчанин. Ковчег изъяли и вернули в храм. На молодого человека завели уголовное дело по статье "Кража".

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