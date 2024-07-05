Мужчина похитил 879 кг бесплатных газет в Москве и сдал их в макулатуру

Фото: 77.мвд.рф

Сотрудники полиции задержали подозреваемого в краже 879 килограммов бесплатных газет, сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Москве.

По предварительным данным, неизвестный похитил с места хранения социальной печатной продукции 146 пачек газет от различных редакций. Общий материальный ущерб составил более 45 тысяч рублей.

Оперативники уголовного розыска ГУ МВД, а также их коллеги из ОМВД РФ по району Бескудниково, смогли выявить подозреваемого в краже – им оказался 32-летний приезжий, который уже успел сдать печатную продукцию в макулатуру.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ ("Кража"). Обвиняемому избрали меру пресечения в виде подписки о невызде.

Ранее работники столичной прокуратуры смогли предотвратить кражу квартиры у московского пенсионера. К сотрудникам столичного ведомства пришла риэлтор, которая объяснила, что к ней обратился москвич, который вероятно стал жертвой мошенников. С пенсионеров связались и убедили не совершать никаких сделок. Возбуждено уголовное дело.

