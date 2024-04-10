Эксперт Лопатин рассказал о порядке действий при потере смартфона

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При пропаже смартфона в первую очередь потерпевший должен обратиться к своему оператору сотовой связи, чтобы компания заблокировала сим-карту. Как рассказал "Газете.ру" старший эксперт по расследованию фрод-инцидентов одной из фирм сотовых операторов Борис Лопатин, блокировка усложнит третьему лицу доступ к чужим банковским аккаунтам при обнаружении или краже устройства.

"Нельзя допустить, чтобы у злоумышленника был доступ не только к вашему гаджету, но и к номеру телефона", – заверил Лопатин.

Он уточнил, что если само устройство было защищено кодом, а сим-карта – нет, то ее могут переставить в другой смартфон, чтобы получить доступ к онлайн-банкам и платежным системам.

Кроме того, по словам эксперта, злоумышленники могут использовать конфиденциальную информацию с сим-карты для вымогательства и хищения денежных средств со счетов.

Во избежание подобной ситуации Лопатин советует не пренебрегать защитой ПИН-кодами. Такая опция находится в настройках смартфона, в разделе "сотовая связь" или "безопасность и конфиденциальность" в зависимости от операционной системы устройства.

Если же кража или потеря гаджета случилась, то также необходимо запросить у оператора детализацию активности по вашему номеру. Так можно проверить, совершались ли какие-то вызовы или другие мобильные операции, пока смартфон находился в чужих руках.

"Подробная информация о всех звонках и сообщениях также поможет частично восстановить утерянные контакты – по времени и дате вызовов. Не менее важно дополнительно посмотреть историю банковских операций за этот период", – завершил Лопатин.

Ранее россиянам рассказали, как найти украденный телефон. По словам экспертов, необходимо зайти в учетную запись AppleID или Google и сбросить пароль. После этого в настройках безопасности следует поместить гаджет в качестве украденного. Затем в учетной записи необходимо активировать функцию Find my Phone. Как только смартфон окажется в сети, владелец увидит на карте его местоположение.