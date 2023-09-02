В Госдуме обратились к ЦБ РФ с просьбой ввести механизм по защите россиян от кражи денег

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов обратится в Банк России с просьбой внедрить комплексный механизм по защите россиян от мошеннических махинаций по телефону. Об этом она написал в своем телеграм-канале.

"Обращусь к руководству Банка России с предложением распространить опыт "Тинькофф" на максимальное количество финансовых учреждений", – написал он.

Нилов уточнил, что "Тинькофф Банк" создал механизм, которые позволяет обезопасить его клиентов от кражи денежных средств. Клиенты кредитной организации могут отклонять телефонные звонки, сделанные с подозрительных номеров.

Также граждане, пользующиеся услугами банка, проходят специальную проверку в случае перевода больше лимита, они отправляют свое селфи, получают СМС или звонок из офиса банка. Если злоумышленники обходят эту систему, банк гарантирует возврат денег в течение суток, подчеркнул парламентарий.

"Пока мы годами слушали лекции о необходимости пресечения мошеннических схем и поражались миллиардным масштабам телефонных хищений с банковских счетов, люди молча работали над системой противодействия талантам инженеров человеческих душ преступного мира", – резюмировал он.

Ранее сотрудники Сбербанка предупредили клиентов о новой схеме мошенничества, благодаря которой злоумышленники могут похитить денежные средства не только у одного человека, но и у его родственников.

Отмечалось, что мошенники представляются сотрудниками банка и говорят клиенту, что другие работники якобы пытаются оформить кредит на его имя с целью похищения средств. Они просят оформить кредит для исчерпания кредитного потенциала и перевести все деньги на безопасный счет.

После того, как человек переводит средства, злоумышленники начинают задавать вопросы по поводу родных и близких клиента, говоря, что им в том числе может угрожать опасность, добавили в банке.



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