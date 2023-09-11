Мужчина украл телефон, который пассажир БКЛ забыл на сиденье в московском метро

Фото: телеграм-канал "Прокуратура Москвы"

Пассажир Большой кольцевой линии московского метро решил забрать себе мобильный телефон, который другой мужчина случайно оставил на сиденье в электропоезде. Столичная прокуратура рассказала о происшествии в своем официальном телеграм-канале, прикрепив к публикации видео, на котором запечатлен момент кражи.

Речь идет о мобильном устройстве стоимостью 22 тысячи рублей.

"Потерпевший начал звонить на свой мобильный, злоумышленник ответил на звонок, попросив перезвонить вечером, после чего отключил телефон и вытащил из него сим-карту", – говорится в публикации.

Как уточняет надзорное ведомство, мужчину обвиняют по статье о краже. Свою вину он признал. Привлечение его к ответственности находится на контроле прокуратуры столичного метро.

Ранее в вагоне электропоезда, следовавшего от "Хорошевской" до "Аминьевской" Большой кольцевой линии, мужчина незаметно украл телефон у пассажирки, вытащив его из кармана ее брюк.

Спустя некоторое время пострадавшая обнаружила пропажу и обратилась в полицию, подозреваемого в краже мобильного телефона задержали на станции "Кунцевская". К тому моменту он уже успел продать смартфон. Позже мужчину поместили под стражу.



Мужчина украл дорогой телефон в столичном метро