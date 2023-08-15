10:59Происшествия
Мужчина украл телефон у пассажира московского метро и продал его
Пострадавший попытался вернуть смартфон стоимостью 50 тысяч рублей, однако не смог, так как молодой человек убежал.
"Бдительные камеры столичной подземки зафиксировали преступление и помогли правоохранителям установить личность грабителя", – указано в сообщении.
Через некоторое время полицейские нашли 20-летнего ранее судимого молодого человека, добавили в ведомстве. Он признал вину в содеянном и рассказал, что после кражи сбросил настройки телефона, продав его за 4 тысячи рублей, пин-код от устройства он смог увидеть во время поездки в вагоне метро, начав разговор с пострадавшим.
"Привлечение мужчины к уголовной ответственности по статье "Грабеж" контролируется", – резюмировали в прокуратуре.
Ранее в вагоне электропоезда, следовавшего от "Хорошевской" до "Аминьевской" Большой кольцевой линии (БКЛ), мужчина незаметно украл телефон у пассажирки, вытащив его из кармана ее брюк.
Спустя некоторое время пострадавшая обнаружила пропажу и обратилась в полицию, подозреваемого в краже мобильного телефона задержали на станции "Кунцевская". К тому моменту он уже успел продать смартфон. Позже мужчину поместили под стражу.
"Московский патруль": мужчина украл телефон у пассажирки столичного метро
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