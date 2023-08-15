Мужчина украл телефон у пассажира московского метро и продал его

На станции метро "Нагатинская", молодой человек украл у одного из пассажиров мобильный телефон в момент, когда он разговаривал по нему. После произошедшего злоумышленник продал его за 4 тысячи рублей. Об этом сообщает столичная прокуратура в официальном телеграм-канале

Пострадавший попытался вернуть смартфон стоимостью 50 тысяч рублей, однако не смог, так как молодой человек убежал.

"Бдительные камеры столичной подземки зафиксировали преступление и помогли правоохранителям установить личность грабителя", – указано в сообщении.

Через некоторое время полицейские нашли 20-летнего ранее судимого молодого человека, добавили в ведомстве. Он признал вину в содеянном и рассказал, что после кражи сбросил настройки телефона, продав его за 4 тысячи рублей, пин-код от устройства он смог увидеть во время поездки в вагоне метро, начав разговор с пострадавшим.

"Привлечение мужчины к уголовной ответственности по статье "Грабеж" контролируется", – резюмировали в прокуратуре.

Ранее в вагоне электропоезда, следовавшего от "Хорошевской" до "Аминьевской" Большой кольцевой линии (БКЛ), мужчина незаметно украл телефон у пассажирки, вытащив его из кармана ее брюк.

Спустя некоторое время пострадавшая обнаружила пропажу и обратилась в полицию, подозреваемого в краже мобильного телефона задержали на станции "Кунцевская". К тому моменту он уже успел продать смартфон. Позже мужчину поместили под стражу.



"Московский патруль": мужчина украл телефон у пассажирки столичного метро