Мужчина умер во время ограбления аптеки в Москве

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Мужчина хотел ограбить аптеку на юго-западе Москвы, однако порезался о разбитое стекло и умер от потери крови. Об этом РИА Новости рассказали в пресс-службе столичного главка СК РФ.

По информации Следственного комитета, грабитель залез ночью в аптеку на улице Обручева, чтобы украсть лекарства, а когда выбирался через разбитое окно, порезал артерию и умер от сильной кровопотери.

Сейчас следователи начали проверку по факту гибели грабителя.

Ранее в вагоне электропоезда, следовавшего от "Хорошевской" до "Аминьевской" Большой кольцевой линии (БКЛ), мужчина незаметно украл телефон у пассажирки, вытащив его из кармана ее брюк. Спустя некоторое время пострадавшая обнаружила пропажу и обратилась в полицию, подозреваемого в краже мобильного телефона задержали на станции "Кунцевская". К тому моменту он уже успел продать смартфон. Позже мужчину поместили под стражу.

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