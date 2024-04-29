Частных перевозчиков задержали в Москве за кражи у пассажиров

Фото: телеграм-канал "Прокуратура Москвы"

В столице задержали двух частных перевозчиков за совершение краж у пассажиров. Прокуратура Москвы рассказала о происшествии в своем официальном телеграм-канале.

"Двое жителей столичного региона в возрасте 38 и 44 лет, действуя группой лиц по предварительному сговору, на автостанции "Новоясеневская" подыскивали лиц, находящихся в состоянии алкогольного опьянения, с целью оказания услуг по перевозке на дальние расстояния", – говорится в публикации.

По данным надзорного ведомства, пострадавшими числятся четыре человека. Расследуются дело по уголовной статье о краже.

Пассажиры рассказали, что водители предлагали им бутылку воды, выпив из которой, они засыпали. После этого злоумышленники забирали у граждан телефоны и переводили деньги на свой счет. В настоящее время мужчин заключили под стражу.

Ранее в Москве задержали двух молодых людей, которые обманным путем вынудили священника из храма Христа Спасителя Дмитрия Кельманова передать почти 100 тысяч рублей.

Злоумышленниками оказались приезжие из Ставропольского края – дважды судимый за грабеж 31-летний Федор Поляков и 23-летняя Алена Сенченко.

