В Москве задержали мошенников, вынудивших священника передать почти 100 тыс руб

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В Москве задержали двух молодых людей, которые обманным путем вынудили священника из храма Христа Спасителя Дмитрия Кельманова передать почти 100 тысяч рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

По данным полиции, ситуация произошла рядом с магазином бытовой техники на Дмитровском шоссе.

"К Кельманову подошли незнакомые ему парень с девушкой и убедили дать им взаймы 17 тысяч рублей, которые якобы им были необходимы для покупки билета в Чечню. Для обратной связи мужчина обменялся со священником номерами телефонов", – говорится в сообщении.

Спустя время Кельманову позвонили. Мошенник убедил священника перевести еще 75 тысяч рублей якобы на операцию, которая необходима его девушке, добавили в правоохранительных органах. Аферисты пообещали Кельманову вернуть средства, однако после этого пропали.

Священник обратился к полицейским, которые возбудили уголовное дело о мошенничестве. В результате правоохранители задержали двоих подозреваемых в квартире в столичном районе Царицыно. Ими оказались приезжие из Ставропольского края – дважды судимый за грабеж 31-летний Федор Поляков и 23-летняя Алена Сенченко. Они признали вину, после чего были отпущены под подписку о невыезде.

Ранее стало известно, что аферисты обманули 85-летнего пенсионера, вынудив его продать квартиру на севере Москвы и машину, а затем отдать мошенникам полученные деньги. Мужчина со своей супругой выписались из квартиры, после чего продали ее за 9 миллионов рублей. Далее они передали всю сумму курьеру.

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