25 марта, 17:22Происшествия
Посетитель кофейни украл ноутбук у управляющего в центре Москвы
Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"
Посетитель кофейни украл у управляющего заведением ноутбук, который стоит около 40 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Москвы.
Инцидент произошел в кофейне, расположенной на Новокузнецкой улице. Мужчина оставил свой ноутбук заряжаться на столе, это заметил один из посетителей и решил украсть технику, пока никто не видит.
После этого посетитель скрылся с места и поехал на Павелецкий вокзал, чтобы продать вещь. Однако сотрудники правоохранительных органов задержали его.
Теперь ведомство проконтролирует привлечение 33-летнего злоумышленника к уголовной ответственности по пункту "в" части 2 статьи 158 УК РФ ("Кража").
Ранее женщина самостоятельно вытащила чужую длинную норковую шубу из гардеробной в караоке в центре Москвы. Злоумышленницу задержали и завели на нее уголовное дело о краже, так как стоимость украденной вещи составила 180 тысяч рублей.
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