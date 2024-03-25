Посетитель кофейни украл ноутбук у управляющего в центре Москвы

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Посетитель кофейни украл у управляющего заведением ноутбук, который стоит около 40 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Москвы.

Инцидент произошел в кофейне, расположенной на Новокузнецкой улице. Мужчина оставил свой ноутбук заряжаться на столе, это заметил один из посетителей и решил украсть технику, пока никто не видит.

После этого посетитель скрылся с места и поехал на Павелецкий вокзал, чтобы продать вещь. Однако сотрудники правоохранительных органов задержали его.

Теперь ведомство проконтролирует привлечение 33-летнего злоумышленника к уголовной ответственности по пункту "в" части 2 статьи 158 УК РФ ("Кража").

Ранее женщина самостоятельно вытащила чужую длинную норковую шубу из гардеробной в караоке в центре Москвы. Злоумышленницу задержали и завели на нее уголовное дело о краже, так как стоимость украденной вещи составила 180 тысяч рублей.

