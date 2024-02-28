Женщина украла норковую шубу из караоке в центре Москвы

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Женщина украла длинную норковую шубу из караоке на улице Земляной Вал в центре Москвы. Стоимость вещи составила 180 тысяч рублей, сообщается в телеграм-канале столичной прокуратуры.

"Пришла в короткой шубе, а ушла в длинной и норковой. Именно так поступила 27-летняя жительница Рязани", – говорится в сообщении.

По данным ведомства, ночью 28 февраля злоумышленница пришла в заведение и оставила свою шубу в гардеробе. После отдыха в караоке она воспользовалась отсутствием сотрудника гардероба и взяла чужую шубу. Затем женщина уехала в Рязань, где ее и задержали.

В результате совершенного было возбуждено уголовное дело по пункту "в" части 2 статьи 158 Уголовного кодекса РФ ("Кража с причинением значительного ущерба гражданину").

Ранее сотрудники Росгвардии задержали девушку, которая пыталась украсть одежду в магазине на северо-востоке Москвы. Злоумышленница использовала для кражи детскую коляску, именно в нее она складывала вещи.

До этого девушка из Торжка украла около 800 лотерейных билетов, однако ни один из них не оказался выигрышным. Пропажу обнаружила служба безопасности компании по распространению лотерейных билетов во время инвентаризации.

Москвич попытался украсть украшения на 250 тыс рублей