Девушка из Торжка украла 800 лотерейных билетов

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Девушка из Торжка украла около 800 лотерейных билетов, однако ни один из них не оказался выигрышным. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на полицию Тверской области.

"В Торжке продавец-консультант похитила лотерейные билеты на сумму 165 тысяч рублей", – уточнили правоохранители.

Пропажу обнаружила служба безопасности компании по распространению лотерейных билетов во время инвентаризации. По данным полиции, 19-летняя продавщица увидела, как один из покупателей выиграл в моментальную лотерею, и решила выкрасть порядка 800 билетов. Она забирала по несколько билетов в день, надеясь выиграть, однако этого так и не случилось.

В отношении девушки завели уголовные дела о присвоении и растрате. Ее могут отправить в колонию на два года.

Ранее подмосковные полицейские задержали женщину, подозреваемую в хищении денег и ювелирных украшений у 87-летней жительницы Щелкова.

В правоохранительные органы обратилась потерпевшая. Она рассказала, что в ее квартиру в доме на улице Комарова пришли две незнакомые женщины, которые представились сотрудницами благотворительного фонда.



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