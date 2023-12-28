Полиция задержала женщину за кражу у пенсионерки денег и украшений почти на 1 млн рублей

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Подмосковные полицейские задержали женщину, подозреваемую в хищении под видом сотрудницы благотворительного фонда денег и ювелирных украшений у 87-летней жительницы Щелково, сообщает Агентство "Москва".

В правоохранительные органы обратилась потерпевшая. Она рассказала, что в ее квартиру в доме на улице Комарова пришли две незнакомые женщины, которые представились сотрудницами благотворительного фонда.

Пройдя в квартиру, они стали расспрашивать об условиях проживания и предлагать безвозмездную помощь в решении бытовых вопросов. Пока одна женщина разговаривала с пенсионеркой, другая в это время скрылась из виду. После ухода гостей пожилая женщина обнаружила пропажу. Материальный ущерб от действий преступниц составил 960 тысяч рублей.

По подозрению в совершении данного преступления установлена и задержана ранее судимая 51-летняя жительница Балашихи. Следователи возбудили уголовное дело по факту кражи. Щелковский городской суд избрал фигурантке меру пресечения в виде домашнего ареста. Полицейские устанавливают местонахождение ее соучастницы.

Ранее полицейские задержали 35-летнего мужчину, который подозревается в краже дорогостоящей шубы с витрины магазина на Комсомольской площади. Материальный ущерб составил свыше 230 тысяч рублей.

Прокуратура возбудила уголовное дело по статье о краже. Теперь злоумышленник находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.