16 ноября, 11:51Происшествия
Полиция задержала подозреваемого в краже сейфа и Porshe из дома в ТиНАО
Фото: mvdmedia.ru
Сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, подозреваемого в краже сейфа с деньгами и драгоценностями, а также в угоне автомобиля Porsche Taycan из дома в деревне Большое Свинорье в ТиНАО. Об этом сообщается в телеграм-канале "МВД Медиа".
"Сотрудники столичного уголовного розыска задержали подозреваемого в совершении резонансной кражи из коттеджа в ТиНАО в Москве", – сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк.
Инцидент произошел в ночь на 12 ноября. Сообщалось, что ценности и автомобиль принадлежали директору строительной фирмы.
После подозреваемый сжег автомобиль в одном из гаражей. Ущерб от действий злоумышленника оценили в 38 миллионов рублей.
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