Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

08 ноября, 17:25

Происшествия

Прокуратура в Адыгее проверяет обстоятельства побега пятерых подростков из спецучилища

Фото: телеграм-канал "Прокуратура Республики Адыгея"

Прокуратура Адыгеи проводит проверку после побега пятерых подростков из специального училища закрытого типа, сообщается в телеграм-канале ведомства.

По данным прокуратуры, подростки сбежали в понедельник, 6 ноября, из училища, расположенного в Майкопе. Одного нашли, поиски остальных продолжаются.

В ходе проверки надзорное ведомство даст правовую оценку соблюдению в учреждении требований закона об образовании, а также действиям должностных лиц учреждения.

Ранее из психбольницы в Карачаево-Черкесии сбежал неоднократно осужденный мужчина. Сообщалось, что он находился на принудительном лечении в клинике в поселке Кубрань в Карачаевском районе.

Незадолго до побега на мужчину завели уголовное дело по статье "Изнасилование". Также преступник, страдающий от психического расстройства, был осужден за кражи и иные имущественные преступления.

Пациент убежал из реанимобиля в Комсомольске-на-Амуре

Читайте также

происшествиярегионы
Ещё больше новостей — в телеграм-канале Москва 24 Подписывайтесь!
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика