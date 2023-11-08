Прокуратура в Адыгее проверяет обстоятельства побега пятерых подростков из спецучилища

Фото: телеграм-канал "Прокуратура Республики Адыгея"

Прокуратура Адыгеи проводит проверку после побега пятерых подростков из специального училища закрытого типа, сообщается в телеграм-канале ведомства.

По данным прокуратуры, подростки сбежали в понедельник, 6 ноября, из училища, расположенного в Майкопе. Одного нашли, поиски остальных продолжаются.

В ходе проверки надзорное ведомство даст правовую оценку соблюдению в учреждении требований закона об образовании, а также действиям должностных лиц учреждения.

Ранее из психбольницы в Карачаево-Черкесии сбежал неоднократно осужденный мужчина. Сообщалось, что он находился на принудительном лечении в клинике в поселке Кубрань в Карачаевском районе.

Незадолго до побега на мужчину завели уголовное дело по статье "Изнасилование". Также преступник, страдающий от психического расстройства, был осужден за кражи и иные имущественные преступления.

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