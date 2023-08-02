Столкнувшего подростка под поезд метро в Москве отправили на принудительное лечение

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Владимиру Кизику, который столкнул подростка под поезд на станции метро "Киевская", назначили принудительное лечение в психиатрическом учреждении. Об этом сообщается в телеграм-канале прокуратуры города Москвы.

"Суд признал виновным Кизика В. А. по статье "Покушение на убийство" и назначил ему принудительные меры медицинского характера в виде принудительного лечения в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях специализированного типа с интенсивным наблюдением", – отмечается в заявлении.

Инцидент произошел в Московском метрополитене в марте 2023 года. 61-летний Владимир Кизик столкнул школьника на пути прямо перед прибывающим поездом. Мальчику удалось выжить благодаря оперативной реакции машиниста, и его здоровью ничего не угрожает.

Обвиняемый раскаялся в содеянном и признался, что не может объяснить свой поступок. Отмечается, что мужчина проходил лечение с диагнозом "шизофрения". До инцидента Владимир Кизик не раз обращался за психиатрической помощью.

Жена Владимира Кизика отмечала, что мужчина страдал от длительной депрессии. В момент инцидента он направлялся из психбольницы имени Алексеева в дневной стационар на 2-ю Филевскую улицу.