Сбившего насмерть девочку в Подмосковье водителя приговорили к 5,5 года колонии

Фото: Следственный комитет РФ

Суд приговорил водителя автобуса, сбившего насмерть девочку в Подмосковье, к 5,5 года лишения свободы. Об этом сообщается в телеграм-канале подмосковного главка Следственного комитета (СК) РФ.

Инцидент произошел 19 июня 2022 года в момент, когда девочка 2010 года рождения переходила дорогу в подмосковном поселке Развилка по пешеходному переходу. Водитель автобуса, наехав на несовершеннолетнюю, скрылся с места происшествия. Девочка скончалась до приезда медиков.

Сам же осужденный ранее рассказал, что видел девочку, но не успел затормозить. По его словам, он скрылся с места происшествия после того, как, пощупав ее пульс, понял, что она погибла.

"Приговором суда подсудимый признан виновным и ему назначено наказание в виде 5 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил", – говорится в сообщении.

До этого ребенка на пешеходном переходе сбили на Волгоградском проспекте в Москве. Инцидент произошел в районе дома № 120. По информации столичной прокуратуры, наезд на ребенка совершила 28-летняя женщина за рулем автомобиля Volkswagen.



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