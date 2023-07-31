ДТП с участием нескольких автомобилей произошло на МКАД

Фото: телеграм-канал "Дептранс. Оперативно"

ДТП с участием нескольких автомобилей произошло на внешней стороне 51-го километра МКАД. Об этом сообщает пресс-служба Дептранса Москвы.

"На внешней стороне 51-го километра МКАД произошло ДТП с участием нескольких автомобилей. На месте работают оперативные службы города", – указано в сообщении.

В районе ДТП затруднено движение, ведомство призвало водителей выбирать альтернативные маршруты. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются.

Дептранс Москвы опубликовал видео происшествия, на котором видно, как водитель легкового автомобиля остановился прямо посередине МКАД из-за поломки и вышел из машины. В это время в его машину врезалась сперва одна машина, а затем другая. Мужчине удалось увернуться и он смог убежать на обочину.

До этого сообщалось, что семилетнего мальчика, переходившего дорогу по пешеходному переходу на Волгоградском проспекте в Москве, сбила машина. По данным прокуратуры Москвы, на ребенка наехала 28-летняя женщина за рулем автомобиля Volkswagen.

Мальчик выжил, его госпитализировали.

Видео: телеграм-канал "ДТП и ЧП МОСКВА и МО"