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ДТП с участием нескольких автомобилей произошло на МКАД
Фото: телеграм-канал "Дептранс. Оперативно"
ДТП с участием нескольких автомобилей произошло на внешней стороне 51-го километра МКАД. Об этом сообщает пресс-служба Дептранса Москвы.
"На внешней стороне 51-го километра МКАД произошло ДТП с участием нескольких автомобилей. На месте работают оперативные службы города", – указано в сообщении.
В районе ДТП затруднено движение, ведомство призвало водителей выбирать альтернативные маршруты. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются.
Дептранс Москвы опубликовал видео происшествия, на котором видно, как водитель легкового автомобиля остановился прямо посередине МКАД из-за поломки и вышел из машины. В это время в его машину врезалась сперва одна машина, а затем другая. Мужчине удалось увернуться и он смог убежать на обочину.
До этого сообщалось, что семилетнего мальчика, переходившего дорогу по пешеходному переходу на Волгоградском проспекте в Москве, сбила машина. По данным прокуратуры Москвы, на ребенка наехала 28-летняя женщина за рулем автомобиля Volkswagen.
Мальчик выжил, его госпитализировали.
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