Столкнувший 15-летнего юношу под поезд мог перепутать его со своей супругой

Фото: телеграм-канал "МВД МЕДИА"

Мужчина, который ранее толкнул 15-летнего подростка под поезд в столичном метро, страдал длительной депрессией. Он также мог перепутать ребенка со своей женой, сообщает газета "Известия" со ссылкой на супругу злоумышленника Ольгу Васильеву.

По ее словам, в день происшествия ее 61-летнего мужа направили из психбольницы имени Алексеева в другой стационар. После этого из второго медучреждения мужчину внепланово отпустили, заявила Васильева.

"Его сегодня выпихнули без родни, без всего из ПНД (психоневрологический диспансер. – Прим. ред.). Из психбольницы имени Алексеева его отправили в дневной стационар на 2-ю Филевскую, а там ординатор отпустила его до моего приезда", – рассказала Васильева.

Она добавила, что не курсе диагноза своего мужа. Вместе с этим она заявила, что мужчина страдает от длительной депрессии.

По словам Васильевой, он попал в психбольницу в связи с тем, что 7 февраля пытался задушить ее. Она поделилась, что несовершеннолетний со спины был похож на нее. В связи с этим злоумышленник мог подумать, что это не неизвестный ребенок, а именно его супруга. Васильева заявила, что на месте мальчика могла оказаться она.

При этом мужчина во время допроса признался, что толкнул мальчика на пути, и раскаялся. При этом он не смог объяснить мотивы поступка.

"Не могу пояснить, сам не понимаю. Конфликтной ситуации не было", – сказал задержанный.

Вместе с тем мужчина указал, что понимал, что подросток мог погибнуть.

Инцидент произошел 9 марта на станции метро "Киевская". Мужчина 1961 года рождения толкнул на рельсы 15-летнего юношу. Последний остался жив, его здоровью ничего не угрожает.

По данному факту Следственный комитет возбудил уголовное дело. Злоумышленник неоднократно обращался в медучреждение за психиатрической помощью, установили в ведомстве. Следователи организовали комплекс мероприятий, направленных на установление всех фактов происшествия.

Уголовное дело возбудили по факту покушения на убийство подростка в столичном метро

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