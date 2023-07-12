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15:54

Происшествия

Женщина погибла в результате наезда поезда на станции Лось

Фото: телеграм-канал "Ярославский район Москвы М125"

В результате наезда поезда на двух человек на станции Лось в Москве погибла женщина, сообщает Западное межрегиональное следственное управление на транспорте Следственного комитета РФ.

Личность погибшей установлена – это женщина 1987 года рождения. Еще один человек находится в больнице. Речь идет о мужчине 1976 года рождения.

Ранее сообщалось, что электричка, которая выполняла маршрут Мытищи – Москва, сбила двух человек на станции Лосиноостровская. Инцидент произошел 12 июля в 12:36.

В пресс-службе отметили, что люди, попавшие под поезд, нарушили правила нахождения на железнодорожной инфраструктуре. По данному факту проводится проверка.

На движение других поездов ситуация не повлияла.

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