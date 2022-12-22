Несовершеннолетнюю госпитализировали после наезда поезда у станции МЖД Мещерская

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

14-летняя девочка была госпитализирована с травмами после наезда поезда у станции Мещерская Московской железной дороги (МЖД). По данному факту возбуждено уголовное дело, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на старшего помощника руководителя Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ Анастасию Глущенко.

По ее словам, инцидент произошел вечером 20 декабря на 13-м километре главного пути перегона Очаково – Солнечная.

"В ходе выяснения обстоятельств произошедшего установлено, что травму получила девочка 2008 года рождения, которая в тяжелом состоянии была доставлена в лечебное учреждение, и ей оказывается вся необходимая медицинская помощь", – рассказала Глущенко.

Она отметила, что следователи и криминалисты устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что молодого человека сбила электричка на станции Силикатная в Московской области. Пострадавшего 2004 года рождения госпитализировали с многочисленными травмами в Подольске. По факту травмирования молодого человека была организована доследственная проверка.

До этого стало известно, что поезд насмерть задавил человека, упавшего на пути на платформе Перово Московской железной дороги. Отмечалось, что человек упал под прибывающий поезд.

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