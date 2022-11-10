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Новости

09:53

Происшествия

Человек погиб под колесами поезда на платформе МЖД Перово

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Поезд насмерть задавил человека, упавшего на пути на платформе Перово Московской железной дороги. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

"На платформе Перово Московской железной дороги человек упал под прибывающий поезд. Он погиб", – сказал представитель служб.

В настоящее время правоохранители выясняют все обстоятельства случившегося.

Ранее мужчина погиб в результате наезда на него самосвала недалеко от станции метро "Прокшино" в ТиНАО. От полученных травм пешеход скончался на месте.

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