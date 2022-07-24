Пешеход погиб под колесами самосвала в ТиНАО

Фото: телеграм-канал "Госавтоинспекция Москвы"

Мужчина погиб в результате наезда на него самосвала, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Москвы.

Уточняется, что авария произошла недалеко от станции метро "Прокшино" в ТиНАО. От полученных травм пешеход скончался на месте. В настоящее время личность погибшего устанавливается.

"Дорожная авария произошла примерно в 21.30. <...> Водитель большегруза-самосвала совершил наезд на двигавшегося во второй полосе от края проезжей части мужчину-пешехода, на вид около 40 лет", – говорится в сообщении.

На месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа.

Ранее сообщалось, что на севере Москвы водитель сбил пенсионерку, сдавая назад. Инцидент произошел во дворе жилого дома на улице Новая Башиловка. Женщину 1938 года рождения госпитализировали в тяжелом состоянии.

До этого легковой автомобиль врезался в остановившийся на МКАД грузовик. Авария произошла в районе 52-го километра Московской кольцевой автомобильной дороги. За медицинской помощью после ДТП обратились три человека, которые находились в легковом автомобиле. Водитель грузовика не пострадал.