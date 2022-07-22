Водитель задним ходом сбил пенсионерку во дворе дома на севере Москвы

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Водитель сбил пенсионерку на севере Москвы, сдавая назад. Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

Уточняется, что инцидент произошел во дворе жилого дома на улице Новая Башиловка. Женщину 1938 года рождения госпитализировали в тяжелом состоянии.

"Прокуратура Северного административного округа контролирует установление всех обстоятельств произошедшего", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что легковой автомобиль врезался в остановившийся на МКАД грузовик. Авария произошла в районе 52-го километра Московской кольцевой автомобильной дороги.

За медицинской помощью после ДТП обратились три человека, которые находились в легковом автомобиле. Водитель грузовика не пострадал.

До этого на юго-востоке Москвы мужчина погиб под колесами грузовика. Он пытался перебежать проезжую часть в неустановленном для перехода месте. Авария произошла на Волгоградском проспекте в районе дома № 78.