Три человека пострадали в ДТП с грузовиком на МКАД

Фото: телеграм-канал "Дептранс. Оперативно"

Легковой автомобиль врезался в остановившийся на МКАД грузовик.

Как уточняет пресс-служба столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры, авария произошла в районе 52-го километра Московской кольцевой автомобильной дороги.

Движение на данном участке было временно затруднено, затем его оперативно восстановили.

За медицинской помощью после ДТП обратились три человека, которые находились в легковом автомобиле. Об этом со ссылкой на пресс-службу столичного управления МВД РФ сообщает Агентство "Москва". В ведомстве добавили, что водитель грузовика не пострадал.

Ранее сообщалось, что пять человек погибли в аварии на трассе Белый Яр – Колпашево в Томской области. Там автомобиль Toyota Corolla съехал в канаву с водой, а водитель и пассажиры захлебнулись.