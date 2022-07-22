Фото: телеграм-канал "Дептранс. Оперативно"

Автомобиль и велосипедист столкнулись на улице Земляной вал в районе дома № 26, сообщил столичный Дептранс в своем телеграм-канале.

"Движение затруднено. Заняты две крайние полосы движения с левой стороны", – предупредило ведомство.

Ранее пешеход и пассажир автобуса пострадали в результате ДТП на юго-востоке столицы.

21 июля в районе перекрестка Краснодарской и Тихорецкой улиц произошла авария с участием автобуса коммерческого перевозчика ООО "Таксомоторный парк № 20". Водитель легкового автомобиля подрезал автобус, в результате чего произошел наезд на тротуар.