Фото: телеграм-канал "ЧСтные новости Москвы"

Движение в Малом Патриаршем переулке восстановлено после перекрытия из-за пожара в грузинском ресторане. Об этом столичный Дептранс сообщил в своем телеграм-канале.

Ранее стало известно, что на Патриарших прудах по адресу Ермолаевский переулок, 7 произошел пожар. Его площадь составила 30 квадратных метров.

Как отметили в ГУ МЧС по Москве, дым выходил из вытяжки и с первого этажа, само возгорание происходило на первом этаже.

Позднее ведомство сообщило, что возгорание в ресторане на Патриарших прудах полностью ликвидировано. Спасатели добавили, что информации о пострадавших не поступало.