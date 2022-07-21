Пешеход погиб в результате ДТП на юго-востоке Москвы

Фото: телеграм-канал "Госавтоинспекция Москвы"

Мужчина погиб в результате ДТП на юго-востоке Москвы. Об этом сообщает пресс-служба столичного управления ГИБДД

Авария произошла на Волгоградском проспекте в районе дома № 78.

"Водитель грузового автомобиля Isuzu совершил наезд на мужчину, <...> который пытался перебежать проезжую часть в не установленном для перехода месте", – говорится в сообщении.

По предварительным данным, погибший находился в нетрезвом состоянии.

Ранее сообщалось, что в больнице скончалась одна из пострадавших в результате ДТП на Алтуфьевском шоссе, где водитель автомобиля Toyota Land Cruiser Prado совершил наезд на двух женщин-пешеходов 1974 и 1993 годов рождения.

Уточнялось, что светофор, расположенный на данном пешеходном переходе, в момент аварии не работал. Сотрудники полиции начали проверку по факту аварии.