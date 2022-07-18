Водитель насмерть сбил четырех пешеходов в Башкирии

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Четыре пешехода погибли под колесами легкового автомобиля в Бакалинском районе Башкирии, сообщила пресс-служба УГИБДД по республике.

ДТП произошло в понедельник утром на 1 километре объездной дороги села Бакалы. Как отмечается, по одной из версий, 23-летний местный житель за рулем "Audi A5" допустил наезд на четырех женщин.

В пресс-службе добавили, что освидетельствование водителя показало 0,333 миллиграмма алкоголя на литр выдыхаемого воздуха.

Ранее восемь человек погибли в ДТП с микроавтобусом в Казахстане. Уточнялось, что в момент аварии в салоне микроавтобуса, который следовал из Алма-Аты в Караганду, находились 17 человек. По предварительным данным, водитель микроавтобуса уснул за рулем.

До этого один человек погиб в ДТП на Киевском шоссе по направлению к МКАД. Еще один пострадал.

По данным Госавтоинспекции, водители двух малотоннажных автомобилей остановились в крайней правой полосе для устранения разрыва троса в процессе буксировки. В этот момент на водителя и пассажира одной из машин наехал большегруз, двигавшийся в попутном направлении.

