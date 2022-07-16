Восемь человек погибли в ДТП с микроавтобусом в Казахстане

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Грузовик и микроавтобус с пассажирами столкнулись на трассе в Карагандинской области Казахстана, в результате аварии погибли восемь человек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу полиции региона.

Уточняется, что в момент аварии в салоне микроавтобуса, который следовал из Алма-Аты в Караганду, находились 17 человек.

"В результате ДТП на месте погибли семь человек, еще один пассажир скончался в карете скорой помощи по пути следования в больницу. С травмами различной тяжести в медицинское учреждение доставлены девять человек", – говорится в сообщении полиции.

По предварительным данным, водитель микроавтобуса уснул за рулем.

Ранее стало известно, что один человек погиб в ДТП на Киевском шоссе по направлению к МКАД. Еще один пострадал.

По данным Госавтоинспекции, водители двух малотоннажных автомобилей остановились в крайней правой полосе для устранения разрыва троса в процессе буксировки. В этот момент на водителя и пассажира одной из машин наехал большегруз, двигавшийся в попутном направлении.

