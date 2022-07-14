Грузовик сбил человека на самокате на Мясницкой улице в Москве

Фото: телеграм-канал "Дептранс.Оперативно"

В центре Москвы произошло ДТП с участием грузового автомобиля и пересекавшего дорогу на самокате человека, сообщается в телеграм-канале Дептранса столицы.

В настоящее время оперативные службы работают на месте происшествия, движение в районе затруднено.

В департаменте призвали вести велосипеды и самокаты рядом с собой при пересечении пешеходного перехода. Автомобилистам также следует снижать скорость вблизи переходов и пропускать пешеходов.

Ранее ДТП с участием автомобиля и велосипедиста произошло на пешеходном переходе в Москве на улице 50 лет Октября в районе дома 1.

До этого стало известно, что количество происшествий с участием электросамокатов выросло на треть за первые 5 месяцев 2022 года.

