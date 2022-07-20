Автомобиль наехал на двух пешеходов на Алтуфьевском шоссе

Фото: телеграм-канал "Дептранс. Оперативно"
Автомобиль наехал на двух пешеходов в Москве на Алтуфьевском шоссе, сообщает столичный Дептранс в своем телеграм-канале.
Это случилось на нерегулируемом пешеходном переходе после пересечения с Череповецкой улицей.
На месте работают оперативные службы города, движение не затруднено.
Ранее мотоциклист пострадал при столкновении с автомобилем на МКАД.
Автомобиль Fiat при перестроении на 49-м километре внешней стороны МКАД столкнулся с мотоциклом Suzuki. Происшествие случилось около 13:00. После падения мотоциклиста на него наехал водитель автомобиля "Газель".
Мотоциклист госпитализирован с предварительным диагнозом "перелом ключицы".
Движение в районе станции метро "Авиамоторная" затруднено из-за аварии