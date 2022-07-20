Автомобиль наехал на двух пешеходов на Алтуфьевском шоссе

Фото: телеграм-канал "Дептранс. Оперативно"

Автомобиль наехал на двух пешеходов в Москве на Алтуфьевском шоссе, сообщает столичный Дептранс в своем телеграм-канале.

Это случилось на нерегулируемом пешеходном переходе после пересечения с Череповецкой улицей.

На месте работают оперативные службы города, движение не затруднено.

Ранее мотоциклист пострадал при столкновении с автомобилем на МКАД.

Автомобиль Fiat при перестроении на 49-м километре внешней стороны МКАД столкнулся с мотоциклом Suzuki. Происшествие случилось около 13:00. После падения мотоциклиста на него наехал водитель автомобиля "Газель".

Мотоциклист госпитализирован с предварительным диагнозом "перелом ключицы".