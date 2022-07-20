Мотоциклист пострадал в ДТП на МКАД

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Мотоциклист пострадал при столкновении с автомобилем на МКАД. Об этом сообщает пресс-служба столичной Госавтоинспекции.

Автомобиль Fiat при перестроении на 49-м километре внешней стороны МКАД столкнулся с мотоциклом Suzuki. Происшествие случилось около 13:00. После падения мотоциклиста на него наехал водитель автомобиля "Газель".

"Мотоциклист госпитализирован с предварительным диагнозом "перелом ключицы", – говорится в сообщении.

Движение транспорта осуществляется в обычном режиме.

Ранее сообщалось, что четыре автомобиля столкнулись на внутренней стороне 22-го километра МКАД. Уточняется, что в результате аварии одна машина загорелась. Огонь оперативно потушили. В настоящее время на месте ДТП работают оперативные службы города.

