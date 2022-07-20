Власти Алтайского края рассказали о состоянии пострадавших в ДТП с автобусом детей

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В Алтайском крае автобус, в котором ехали 33 ребенка, опрокинулся на трассе Быканов мост – Солоновка – Солонешное. Жизням четверых пострадавших в аварии детей ничего не угрожает, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу губернатора региона.

"Медицинские работники Солонешенского района оказали помощь 4 детям, их жизни ничего не угрожает", – говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, в автобусе находились воспитанники краевой школы олимпийского резерва по художественной гимнастике, которые ехали на сборы.

Уточняется, что на сборы ехали два автобуса, в которых находились более 60 детей.

Ранее ДТП с участием маршрутки и легковушки произошло в Анапе. Водитель автомобиля Mazda не уступил дорогу маршрутному автобусу, врезавшись в транспортное средство. Всего в маршрутке находились девять человек. Шесть из них пришлось доставить в больницу для оказания оперативной медицинской помощи.