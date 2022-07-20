Четверо детей пострадали в ДТП с автобусом в Алтайском крае

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В результате опрокидывания автобуса на трассе в Алтайском крае пострадали четверо детей и водитель, сообщила помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Мария Антошкина.

"В Солонешенском районе произошел съезд с трассы автобуса, перевозившего 34 несовершеннолетнего. По предварительной информации, травмы получили 4 ребенка, им потребовалась медицинская помощь. Также травмы получил водитель транспортного средства", – цитирует ее ТАСС.

Прокуратура начала проверку по факту произошедшего.

Ранее сообщалось, что микроавтобус с детьми из Томской области попал в ДТП в Крыму. В результате аварии пострадали трое детей, их госпитализировали. Остальным медицинскую помощь оказали на месте.