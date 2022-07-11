Автобус с детьми из Томской области попал в ДТП в Крыму

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Микроавтобус с детьми из Томской области попал в ДТП в Крыму, сообщает ТАСС.

Авария произошла 11 июля в районе села Владиславовка. Микроавтобус Hyundai выехал за переделы проезжей части, после чего опрокинулся в кювет и перевернулся.

Кроме водителя, в транспортном средстве находились семь пассажиров, шестеро из которых – дети. В результате аварии пострадали трое детей, их госпитализировали. Остальным медицинскую помощь оказали на месте.

Ранее сообщалось, что в районе пересечения Нового Арбата и Смоленской набережной водитель не справился с управлением и совершил наезд на двух инспекторов ГИБДД. Оба сотрудника пострадали, их состояние на данный момент неизвестно.