Автомобиль сбил двух человек на пешеходном переходе в Москве

Автомобиль наехал на двух человек, переходивших дорогу по нерегулируемому переходу на востоке Москвы, сообщается в телеграм-канале департамента транспорта.

Уточняется, что ДТП произошло на пересечении 4-й Парковой улицы и Заводского проезда.

"На месте работают оперативные службы. Обстоятельства ДТП выясняются", – говорится в сообщении.

Ранее автомобиль такси врезался в дорожное препятствие на 1-м километре МКАД. В результате ДТП пострадали три человека. По данным правоохранительных органов, один из пострадавших – ребенок.