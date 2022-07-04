Движение затруднено в Огородном проезде из-за ДТП

Фото: телеграм-канал "Дептранс. Оперативно"

Движение транспорта затруднено в Огородном проезде в столице из-за ДТП. В районе дома 14 столкнулись два автомобиля с последующим съездом на тротуар, сообщает департамент транспорта в телеграм-канале.

"На месте работают оперативные службы города. Дорожная ситуация затруднена", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что автомобиль сбил человека, пересекавшего дорогу на самокате по пешеходному переходу на Новой Басманной улице в центре Москвы.

