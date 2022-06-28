На Киевском шоссе перекрыто движение из-за ДТП

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На Киевском шоссе в районе аэропорта Внуково произошло ДТП с участием двух автомобилей, на трассе перекрыто движение в сторону области. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

"На Киевском шоссе (в районе аэропорта Внуково) при движении в сторону области столкнулись два автомобиля. На месте работают оперативные службы города", – говорится в сообщении.

Позднее в департаменте рассказали, что движение по шоссе в сторону области осуществляется по четырем полосам из пяти.

Накануне из-за ДТП было ограничено движение на улице Подвойского. Там столкнулись легковушка и мотоцикл. На месте ЧП работали оперативные службы города. Автомобилисты могли проехать в сторону съезда на Звенигородское шоссе только по двум полосам из четырех.

